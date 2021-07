Covid oggi Campania, 107 contagi e 7 morti: bollettino 1 luglio (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono 107 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 1 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati rilevati su 7.304 tamponi molecolari. Segnalati altri 7 morti, uno dei quali avvenuto nelle ultime 48 ore e 6 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 19 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 217 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono 107 ida coronavirus in, 1, secondo i dati deldella regione. I nuovi casi sono stati rilevati su 7.304 tamponi molecolari. Segnalati altri 7, uno dei quali avvenuto nelle ultime 48 ore e 6 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Insono 19 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 217 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia il traguardo. E' tutto pronto per l'esordio del green pass Covid.… - SkyTG24 : Covid, green pass Ue al via da oggi. Bruxelles: 'Si usi pure per concerti e ristoranti' - europainitalia : ?? Da oggi è possibile ottenere il proprio #EUCovidCertificate e viaggiare più liberamente, in sicurezza! Il certi… - bicidiario : RT @AurelianoStingi: “Oggi a #covidnews parliamo di un farmaco usato contro il cancro che potrebbe funzionare contro la covid” https://t.co… - fisco24_info : Covid oggi Piemonte, 20 contagi: bollettino 1 giugno: I dati della regione -