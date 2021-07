Covid, oggi 882 nuovi casi e 21 morti: il bollettino dell’1 luglio (Di giovedì 1 luglio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 1 luglio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore nuovi casi: 882 Decessi: 21 Tamponi effettuati: 188.474 Terapie intensive: –18 Tasso di positività: 0,5% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 49.358 casi totali: 4.260.788 Decessi: 127.587 Guariti: 4.083.843 In Italia oggi, giovedì 1 luglio 2021, si registrano 882 nuovi positivi e 21 morti per Covid. Ieri c’erano stati 776 nuovi ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 luglio 2021)ITALIA, ILDI2021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore: 882 Decessi: 21 Tamponi effettuati: 188.474 Terapie intensive: –18 Tasso di positività: 0,5% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 49.358totali: 4.260.788 Decessi: 127.587 Guariti: 4.083.843 In Italia, giovedì 12021, si registrano 882positivi e 21per. Ieri c’erano stati 776...

Advertising

Agenzia_Ansa : La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia il traguardo. E' tutto pronto per l'esordio del green pass Covid.… - SkyTG24 : Covid, green pass Ue al via da oggi. Bruxelles: 'Si usi pure per concerti e ristoranti' - europainitalia : ?? Da oggi è possibile ottenere il proprio #EUCovidCertificate e viaggiare più liberamente, in sicurezza! Il certi… - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino dell'1 luglio 2021: 882 nuovi casi e 21 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… - CaleEuropaEdic : RT @europainitalia: ?? Da oggi è possibile ottenere il proprio #EUCovidCertificate e viaggiare più liberamente, in sicurezza! Il certifica… -