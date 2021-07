Covid, nuovo picco di contagi in Russia: più di 23mila casi e 672 morti nelle ultime 24 ore. Ma vaccinazioni a rilento (Di giovedì 1 luglio 2021) La Russia registra un nuovo picco di casi di Covid nelle ultime 24 ore: si tratta di 23.543 nuovi casi di positività, mai così alti dal 17 gennaio (erano 23.178). Un record che porta il totale dei contagi a 5.538.142. In termini relativi, il numero di casi è cresciuto del 0,43%. A dichiararlo sono state le autorità di crisi dopo mesi in cui il numero di nuovi positivi riusciva a tenersi sotto la soglia dei 10.000 al giorno. Continua a crescere anche il numero dei decessi, che nello stesso giorno ha raggiunto un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Laregistra undidi24 ore: si tratta di 23.543 nuovidi positività, mai così alti dal 17 gennaio (erano 23.178). Un record che porta il totale deia 5.538.142. In termini relativi, il numero diè cresciuto del 0,43%. A dichiararlo sono state le autorità di crisi dopo mesi in cui il numero di nuovi positivi riusciva a tenersi sotto la soglia dei 10.000 al giorno. Continua a crescere anche il numero dei decessi, che nello stesso giorno ha raggiunto un ...

Advertising

MediasetTgcom24 : In Russia 21mila casi e nuovo picco di morti: 669 #covid - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-30). A fronte di 32.346 ta… - fattoquotidiano : Salvini: “Vaccino Covid? Dovevo farlo ieri, ma ero impegnato per un processo”. E glissa di nuovo: “Quando mi chiama… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Covid, nuovo picco di contagi in Russia: più di 23mila casi e 672 morti nelle ultime 24 ore. Ma vaccinazioni a rilento… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Covid, nuovo picco di contagi in Russia: più di 23mila casi e 672 morti nelle ultime 24 ore. Ma vaccinazioni a rilento… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Coronavirus oggi: bollettino Italia del 1 luglio. Contagi Covid nelle regioni ...che vale uno" Il bollettino del 20 giugno Il bollettino Covid del 1 luglio Le Regioni / Veneto Sono 55 i nuovi casi di contagio Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e si registra un nuovo ...

Gimbe: casi in calo ma sette milioni di over 60 a rischio per variante delta ...15 settimane ma pochi test Da 15 settimane consecutive si registra una discesa dei nuovi casi Covid ... E' quanto rileva il nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. In particolare, ...

Proroga del divieto di licenziamento e nuove settimane di CIG Covid. In quali casi? Ipsoa Variante Delta in Campania, De Luca: «Presenza preoccupante, positivi i 18enni tornati dalla festa a Maiorca» Variante Delta in Campania, il presidente Vincenzo De Luca punta il dito contro i ragazzi che hanno partecipato ad una festa a Palma di Maiorca e poi sono sono tornati a casa: ...

Tutto su: restrizioni covid Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...

...che vale uno" Il bollettino del 20 giugno Il bollettinodel 1 luglio Le Regioni / Veneto Sono 55 i nuovi casi di contagioregistrati in Veneto nelle ultime 24 ore e si registra un......15 settimane ma pochi test Da 15 settimane consecutive si registra una discesa dei nuovi casi... E' quanto rileva ilmonitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. In particolare, ...Variante Delta in Campania, il presidente Vincenzo De Luca punta il dito contro i ragazzi che hanno partecipato ad una festa a Palma di Maiorca e poi sono sono tornati a casa: ...Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...