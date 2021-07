Covid, news. Uk, boom casi da variante Delta: allerta per tifosi inglesi a Roma. LIVE (Di giovedì 1 luglio 2021) Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-tamponi è allo 0,5%. Sono 18 in meno le terapie intensive occupate, -61 i ricoveri ordinari. Oggi entra in vigore il pass europeo per gli spostamenti, ma gli Stati dell'Unione non hanno ancora uniformato le regole. Sui timori della variante Delta, l'Italia si blinda per l'arrivo dei tifosi inglesi per la sfida dell'Olimpico. Figliuolo: "A luglio continueremo con 500mila vaccini al giorno". Draghi: "La pandemia non è finita" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 1 luglio 2021) Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-tamponi è allo 0,5%. Sono 18 in meno le terapie intensive occupate, -61 i ricoveri ordinari. Oggi entra in vigore il pass europeo per gli spostamenti, ma gli Stati dell'Unione non hanno ancora uniformato le regole. Sui timori della, l'Italia si blinda per l'arrivo deiper la sfida dell'Olimpico. Figliuolo: "A luglio continueremo con 500mila vaccini al giorno". Draghi: "La pandemia non è finita"

Advertising

Agenzia_Italia : È entrato in vigore il certificato Covid europeo - LaStampa : Covid in Spagna, maxi-focolaio a Maiorca: 600 ragazzi contagiati. “Tutto è partito da un concerto e dalle feste” - repubblica : Nuovo colpo di scena sulle origini del Covid: scienziato recupera 13 sequenze del virus archiviate prima del dicemb… - ElVengadorDelF5 : RT @LaStampa: Covid, Regno Unito è boom di contagi (28 mila nelle ultime 24 ore): paura per l'arrivo dei tifosi inglesi a Roma, controlli n… - BisonSabrina : RT @illibraio: “Mi chiedo cosa resterà di questo secondo anno vissuto con il covid come unico compagno di banco”, riflette con noi Giusi Ma… -