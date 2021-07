Covid, news. Bollettino di oggi: 882 contagi su 188.474 tamponi, 21 morti in 24 ore. LIVE (Di giovedì 1 luglio 2021) Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-tamponi è allo 0,5%. Sono 18 in meno le terapie intensive occupate, -61 i ricoveri ordinari. Gli Stati dell'Unione non hanno ancora uniformato le loro regole per consentire gli spostamenti dei cittadini. Sui timori della variante Delta, l'Italia si blinda per l'arrivo dei tifosi inglesi per la sfida dell'Olimpico. Figliuolo: "A luglio continueremo con 500mila vaccini al giorno". Draghi: "La pandemia non è finita" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 1 luglio 2021) Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-è allo 0,5%. Sono 18 in meno le terapie intensive occupate, -61 i ricoveri ordinari. Gli Stati dell'Unione non hanno ancora uniformato le loro regole per consentire gli spostamenti dei cittadini. Sui timori della variante Delta, l'Italia si blinda per l'arrivo dei tifosi inglesi per la sfida dell'Olimpico. Figliuolo: "A luglio continueremo con 500mila vaccini al giorno". Draghi: "La pandemia non è finita"

