Covid mondo: in Russia record di morti. Allarme Oms: "In Europa rischio nuova ondata" (Di giovedì 1 luglio 2021) La variante Delta continua a preoccupare e il suo tasso di diffusione cresce di giorno in giorno così come del resto prevedono da tempo gli scienziati. E in Europa la curva del contagio Covid disegna ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) La variante Delta continua a preoccupare e il suo tasso di diffusione cresce di giorno in giorno così come del resto prevedono da tempo gli scienziati. E inla curva del contagiodisegna ...

Advertising

MediasetTgcom24 : In Russia 21mila casi e nuovo picco di morti: 669 #covid - Agenzia_Ansa : La Commissione europea ha annunciato di aver identificato cinque trattamenti 'promettenti' contro il Covid-19. Si t… - Agenzia_Ansa : Via libera di Londra da settembre alla terza dose del vaccino per tutti gli over 50 e per i più vulnerabili. Nuovo… - mietitore85 : RT @liliaragnar: Riflessione veloce SPAGNOLA 1920 50 mln di morti in tutto il mondo,tutte le fasce di età 2 miliardi di abitanti. Mortal… - infoitinterno : Covid mondo: in Russia record di morti. Allarme Oms: 'In Europa rischio nuova ondata' -