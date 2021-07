(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos Salute) - Ladi 115 operatorino-in Alto Adige "sepotrebbe. Il personale, ove possibile, va adibito a prestazioni diverse non pericolose per terzi o per l'operatore stesso". Nel caso in cui ci fosse assoluta indisponibilità alternativa alla funzione originaria entra però in gioco un problema di diritto del lavoro: "Ci puòlicenziamento? E' un terreno scivoloso da valutare con attenzione. Perché l'estizione del rapporto potrebbe esserci". Ne parla con l'Adnkronos ...

Advertising

lifestyleblogit : Covid, Mirabelli: 'sospensione sanitari no-vax? Se senza stipendio può essere illegittima' - - italiaserait : Covid, Mirabelli: “sospensione sanitari no-vax? Se senza stipendio può essere illegittima” - Etruria72 : RT @fisco24_info: Covid, Mirabelli: 'sospensione sanitari no-vax? Se senza stipendio può essere illegittima': Vaccinazione è 'onere' non ob… - TV7Benevento : Covid, Mirabelli: 'sospensione sanitari no-vax? Se senza stipendio può essere illegittima'... - fisco24_info : Covid, Mirabelli: 'sospensione sanitari no-vax? Se senza stipendio può essere illegittima': Vaccinazione è 'onere'… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Mirabelli

Adnkronos

distingue tra "onere alla vaccinazione per i sanitari" ed "obbligo generalizzato" : "I sanitari hanno l'onere di una vaccinazione connessa allo svolgimento di alcune attività; non stanno ...distingue tra "onere alla vaccinazione per i sanitari" ed "obbligo generalizzato" : "I sanitari hanno l'onere di una vaccinazione connessa allo svolgimento di alcune attività; non stanno ..."Vaccinazione è 'onere' non obbligo generalizzato. Ragionevole che non sia stata imposta a tutta la popolazione" ...Nella giornata di ieri 29 giugno 2021 sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino tot. 4.105 dosi di vaccino così suddivise: ? 225 presso il Centro ...