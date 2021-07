Covid Italia, Cannas (Federmep): “Matrimoni ripartono ma serve chiarezza normativa” (Di giovedì 1 luglio 2021) “C’è ancora qualche nodo da sciogliere, perchè a livello normativo non è ancora tutto chiaro, ma siamo pronti a ospitare gli eventi che erano stati programmati per il 2020. Le nostre coppie hanno subito dei veri e propri shock. Arrivano da un anno di pandemia, desiderano sposarsi e lo faranno anche con la versione ‘più complessa’ dell’evento”. Così, con Adnkronos/LabItalia, Sabrina Cannas, segretaria generale di Federmep – Feder Matrimoni ed eventi privati, associazione nazionale di categoria che rappresenta tutti i professionisti e le aziende del settore, sulla ‘ripartenza’ di Matrimoni ed eventi dopo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021) “C’è ancora qualche nodo da sciogliere, perchè a livello normativo non è ancora tutto chiaro, ma siamo pronti a ospitare gli eventi che erano stati programmati per il 2020. Le nostre coppie hanno subito dei veri e propri shock. Arrivano da un anno di pandemia, desiderano sposarsi e lo faranno anche con la versione ‘più complessa’ dell’evento”. Così, con Adnkronos/Lab, Sabrina, segretaria generale di– Federed eventi privati, associazione nazionale di categoria che rappresenta tutti i professionisti e le aziende del settore, sulla ‘ripartenza’ died eventi dopo ...

Agenzia_Ansa : Il green pass Covid europeo per potersi muovere liberamente in Italia e all’estero è in vigore dal primo luglio. Pu… - IOitaliait : Dal Servizio Sanitario Nazionale alla Piattaforma Nazionale DGC del @MinisteroSalute fino a #IOapp: come avviene il… - LucaGattuso : Continuano a scendere i ricoverati. In questi 2 grafici l'andamento del numero dei pazienti ricoverati (in reparto+… - 999nuvola : RT @Agenzia_Dire: La @GIMBE segnala che il numero di tamponi effettuati in Italia continua a calare. Quasi 2,5 milioni di over 60 non hanno… - LucaGattuso : In questo grafico è possibile vedere la % di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti in Italia. Oggi siamo al… -