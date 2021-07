Covid: indagine, 84% medici famiglia si è sentito 'abbandonato' da istituzioni (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos Salute) - Durante i mesi della pandemia l'84,7% dei medici di famiglia italiani "non si è sentito supportato e sostenuto dalle istituzioni sanitarie locali" e quasi 6 su 10 (il 58,4%) si sono detti "insoddisfatti dell'organizzazione della medicina generale" nel proprio territorio durante la crisi sanitaria da Covid-19. E ancora: il 94,8% dice di "non sentirsi un eroe anche se il 27,4% dei cittadini li considera così". Sono alcuni dei dati emersi da un'indagine realizzata da Euromedia research e illustrata durante un evento organizzato a Roma in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos Salute) - Durante i mesi della pandemia l'84,7% deidiitaliani "non si èsupportato e sostenuto dallesanitarie locali" e quasi 6 su 10 (il 58,4%) si sono detti "insoddisfatti dell'organizzazione dellana generale" nel proprio territorio durante la crisi sanitaria da-19. E ancora: il 94,8% dice di "non sentirsi un eroe anche se il 27,4% dei cittadini li considera così". Sono alcuni dei dati emersi da un'realizzata da Euromedia research e illustrata durante un evento organizzato a Roma in ...

