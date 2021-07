Advertising

Consuelide : RT @byoblu: La Campania pubblica ogni giorno il bollettino covid, ma i dati sui deceduti non si riferiscono ad un singolo giorno ma ad un a… - lifestyleblogit : Covid oggi Sardegna, 10 contagi: bollettino 1 luglio - - anteprima24 : ** COVID, il bollettino dell'Asl di #Avellino: ** - Ilikepuglia : Covid, il bollettino del primo luglio: 40 nuovi casi positivi in Puglia - zazoomblog : Covid oggi Sardegna 10 contagi: bollettino 1 luglio - #Covid #Sardegna #contagi: #bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

Aumentano i pazienti ricoverati, che salgono a 43 (+7 rispetto all'ultimo), 2 in terapia intensiva ( - 1). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.270 , 11 quelle in più guarite. Sul ...01072021 Documento PDFSono 10 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 1 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 2.890 tamponi. Aumentano ...Covid, in Puglia sono 40 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore: i dati emergono dalle informazioni redatte dal Dipartimento Promozione della Salute. Sono 6.204 i test processati per l'infezione ...