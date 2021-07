**Covid: Franceschini, 'accresciuto di 10 milioni il fondo per il tax credit librerie'** (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - “Nuove risorse per il fondo tax credit librerie, accresciuto di ulteriori 10 milioni di euro. Con questo provvedimento salgono a 20 milioni di euro le risorse stanziate da inizio pandemia per incrementare gli accantonamenti necessari per questa misura, introdotta con la legge di Bilancio 2018 per sostenere luoghi di autentica diffusione e condivisione della cultura. Il sostegno all'editoria nell'emergenza sanitaria arriva così a oltre 115 milioni di euro”. Così il Ministro della cultura, Dario Franceschini, al momento della firma ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - “Nuove risorse per iltaxdi ulteriori 10di euro. Con questo provvedimento salgono a 20di euro le risorse stanziate da inizio pandemia per incrementare gli accantonamenti necessari per questa misura, introdotta con la legge di Bilancio 2018 per sostenere luoghi di autentica diffusione e condivisione della cultura. Il sostegno all'editoria nell'emergenza sanitaria arriva così a oltre 115di euro”. Così il Ministro della cultura, Dario, al momento della firma ...

Advertising

TV7Benevento : **Covid: Franceschini, 'accresciuto di 10 milioni il fondo per il tax credit librerie'**... - MarcheMusei : RT @AgCultNews: Covid, Franceschini: 50 mln destinati ai musei non statali @MiC_Italia @dariofrance - FalcionelliFede : RT @MiC_Italia: Covid, il ministro @dariofrance: «50 milioni di euro destinati ai #museitaliani non statali, ulteriori risorse dal fondo em… - Mibac_Puglia : RT @MiC_Italia: Covid, il ministro @dariofrance: «50 milioni di euro destinati ai #museitaliani non statali, ulteriori risorse dal fondo em… - Museo_Bozzetti : RT @MiC_Italia: Covid, il ministro @dariofrance: «50 milioni di euro destinati ai #museitaliani non statali, ulteriori risorse dal fondo em… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Franceschini PROBABILI FORMAZIONI BELGIO ITALIA/ Diretta tv, Martinez recupera Kevin De Bruyne? di Claudio Franceschini) COVID & EUROPEI 2020/ Pregliasco: ecco perché è giusto spostare la finale da Wembley CHI GIOCA A MONACO? Le probabili formazioni di Belgio Italia iniziano a presentarci il ...

Chirurgia ospedale di Prato: Cantafio direttore ... sotto la guida del dottor Franco Franceschini fino al luglio 2019. Nell'agosto del 2019 ha assunto ... competenti, motivati e pronti alla sfide che ci aspettano nel dopo Covid. Primo obiettivo è poter ...

Covid, Franceschini: 50 mln destinati ai musei non statali AgCult Nuovo direttore per la chirurgia del Santo Stefano Prato, 1 luglio 2021 – E’ Stefano Cantafio il direttore della struttura complessa Chirurgia generale del Santo Stefano, inserita nel Dipartimento specialistiche chirurgiche aziendale diretto dal dotto ...

Cantafio è il nuovo direttore di chirurgia generale al Santo Stefano Il medico ha 52 anni e opera all'ospedale di Prato dal 2010 dove ha sviluppato tecniche all'avanguardia nella chirurgia mininvasiva ...

di Claudio& EUROPEI 2020/ Pregliasco: ecco perché è giusto spostare la finale da Wembley CHI GIOCA A MONACO? Le probabili formazioni di Belgio Italia iniziano a presentarci il ...... sotto la guida del dottor Francofino al luglio 2019. Nell'agosto del 2019 ha assunto ... competenti, motivati e pronti alla sfide che ci aspettano nel dopo. Primo obiettivo è poter ...Prato, 1 luglio 2021 – E’ Stefano Cantafio il direttore della struttura complessa Chirurgia generale del Santo Stefano, inserita nel Dipartimento specialistiche chirurgiche aziendale diretto dal dotto ...Il medico ha 52 anni e opera all'ospedale di Prato dal 2010 dove ha sviluppato tecniche all'avanguardia nella chirurgia mininvasiva ...