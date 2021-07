Covid: Fontana, 'ottimista per futuro, concludere vaccinazioni' (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. (Adnkronos) - L'economia lombarda ripartirà. Ne è convinto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'assemblea di Assolombarda. "Noi - dice - siamo assolutamente convinti che i numeri dimostrino che ci sono tutte le condizioni per ricontinuare, nemmeno ripartire, in maniera molto positiva. Quindi guardiamo con un certo ottimismo al futuro. Dobbiamo concludere la vaccinazione. L'unico punto su cui dobbiamo insistere è quello", conclude. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. (Adnkronos) - L'economia lombarda ripartirà. Ne è convinto il presidente della Lombardia, Attilio, a margine dell'assemblea di Assolombarda. "Noi - dice - siamo assolutamente convinti che i numeri dimostrino che ci sono tutte le condizioni per ricontinuare, nemmeno ripartire, in maniera molto positiva. Quindi guardiamo con un certo ottimismo al. Dobbiamola vaccinazione. L'unico punto su cui dobbiamo insistere è quello", conclude.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Fontana, 'ottimista per futuro, concludere vaccinazioni'... - VacanzeItaIia : RT @MiTomorrow: Il presidente Fontana conferma di aver inviato in accordo col governatore della Liguria una proposta al generale Figliuolo… - MiTomorrow : Il presidente Fontana conferma di aver inviato in accordo col governatore della Liguria una proposta al generale Fi… - Caffe_Graziella : RT @marisameli2: @Lucrezi97533276 Guarda che nonostante i disastri e le ruberie i lombardi hanno votato dal 1994 Formigoni e poi Maroni ch… - MarxKarletto : @gianlucac1 @ThManfredi @giorgiogilestro @AurelianoStingi @Doom3Gloom @Di_SPACE_Lauro Er poro @robersperanza avrebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana Lavoro: Fontana, accordo licenziamenti equilibrato, Lombardia riparte "Ma ora dobbiamo concludere vaccinazioni anti - Covid' . 'Mi sembra che abbiano raggiunto un accordo equilibrato e speriamo che presto non ce ne sia ... Attilio Fontana, arrivando all'assemblea annuale ...

Euro 2020, allarme tifosi inglesi all'Olimpico. L'appello: 'Non partite' Rischio di nuovi focolai Covid in vista dei quarti di finale degli Europei, che sabato potrebbero portare a Roma migliaia di ... Fontana di Trevi e piazza di Spagna. L'ordinanza che prevede l'obbligo di ...

Covid: Fontana, 'ottimista per futuro, concludere vaccinazioni' Metro Covid: Fontana, ‘ottimista per futuro, concludere vaccinazioni’ Milano, 1 lug. (Adnkronos) – L’economia lombarda ripartirà. Ne è convinto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’assemblea di Assolombarda. “Noi – dice – siamo assolutamente co ...

Un tempo senza tempo “Il tempo sgretola ogni cosa. Ogni istante che passa avvicina ciascun essere vivente alla sua fine. Nessuno può sottrarsi a questo destino ineluttabile. Con i primi segni dell’avanzare dell'età che co ...

"Ma ora dobbiamo concludere vaccinazioni anti -' . 'Mi sembra che abbiano raggiunto un accordo equilibrato e speriamo che presto non ce ne sia ... Attilio, arrivando all'assemblea annuale ...Rischio di nuovi focolaiin vista dei quarti di finale degli Europei, che sabato potrebbero portare a Roma migliaia di ...di Trevi e piazza di Spagna. L'ordinanza che prevede l'obbligo di ...Milano, 1 lug. (Adnkronos) – L’economia lombarda ripartirà. Ne è convinto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’assemblea di Assolombarda. “Noi – dice – siamo assolutamente co ...“Il tempo sgretola ogni cosa. Ogni istante che passa avvicina ciascun essere vivente alla sua fine. Nessuno può sottrarsi a questo destino ineluttabile. Con i primi segni dell’avanzare dell'età che co ...