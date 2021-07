Covid, Emergency - Oxfam: Africa senza mezzi di fronte a terza ondata (Di giovedì 1 luglio 2021) Mentre cala in tutto il mondo il numero di contagi, in Africa dove sono immani le difficoltà di tracciamento dei nuovi casi, molti paesi stanno affrontando la terza ondata della pandemia senza essere ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Mentre cala in tutto il mondo il numero di contagi, indove sono immani le difficoltà di tracciamento dei nuovi casi, molti paesi stanno affrontando ladella pandemiaessere ...

