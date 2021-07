Covid: Draghi, per Italia è momento favorevole (Di giovedì 1 luglio 2021) "Per l'Italia questo è un momento favorevole. Le certezze fornite dall'Europa e dalle scelte del governo, la capacità di superare alcune di quelle che erano considerate barriere identitarie, l'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) "Per l'questo è un. Le certezze fornite dall'Europa e dalle scelte del governo, la capacità di superare alcune di quelle che erano considerate barriere identitarie, l'...

Advertising

Adnkronos : #Draghi: '#Pandemia non è finita' e 'avremo a lungo a che fare con le sue conseguenze'. - Massimi47715989 : Covid: Draghi, per Italia è momento favorevole - Ultima Ora - ANSA - reggiotv : 'Per l'Italia questo è un momento favorevole. Le certezze fornite dall'Europa e dalle scelte del governo, la… - mgrazia1961 : RT @Cartabellotta: La strategia del rischio ragionato di #Draghi ha funzionato Adesso per garantire irreversibilità #riaperture la palla pa… - SonSempreIoEh : RT @rodcostakiwi: ??Domanda : Vorrebbero obbligare noi comuni mortali a fare il #GreenPass e questo signore si è presentato al vertice UE se… -