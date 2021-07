Covid, da oggi attiva la certificazione verde covid-19 dell’Unione Europea: le info utili (Di giovedì 1 luglio 2021) Da oggi sarà attiva la certificazione verde covid-19 dell'Ue che renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione Europea e dell’area Schengen. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 luglio 2021) Dasaràla-19 dell'Ue che renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unionee dell’area Schengen. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia il traguardo. E' tutto pronto per l'esordio del green pass Covid.… - SkyTG24 : Covid, green pass Ue al via da oggi. Bruxelles: 'Si usi pure per concerti e ristoranti' - RaiNews : A Sydney in Australia iniziano oggi due settimane di dopo che sono stati registrati oltre 80 casi di Covid-19 lega… - ilSaronno : Covid, Asst Valle Olona: da oggi i tamponi si fanno solo a Lonate Pozzolo - lauranaka : RT @Andrea_V_73: #Coronavirus oggi.Annuncio #Ue:in arrivo 5terapie per la cura #Covid @sole24ore @lauranaka @Miti_Vigliero @Beatric0965631… -