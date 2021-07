Covid, da oggi a Napoli somministrazione del vaccino Pfizer in 50 farmacie (Di giovedì 1 luglio 2021) Prosegue la campagna di vaccinazione nelle farmacie di Napoli. Da stamattina in circa 50 farmacie del territorio della Asl Napoli Centro si parte con la somministrazione del vaccino Pfizer. Le farmacie aderenti garantiranno sia la prima dose che il necessario richiamo che va fatto tra i 21 ed i 40 giorni successivi. Le farmacie seguiranno le stesse regole degli hub vaccinali e, quindi, potranno essere vaccinati tutti i cittadini dai 12 anni in su: basta recarsi in una delle farmacie aderenti con carta d’identità e tessera ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 luglio 2021) Prosegue la campagna di vaccinazione nelledi. Da stamattina in circa 50del territorio della AslCentro si parte con ladel. Leaderenti garantiranno sia la prima dose che il necessario richiamo che va fatto tra i 21 ed i 40 giorni successivi. Leseguiranno le stesse regole degli hub vaccinali e, quindi, potranno essere vaccinati tutti i cittadini dai 12 anni in su: basta recarsi in una delleaderenti con carta d’identità e tessera ...

