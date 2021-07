Covid Calabria, oggi 27 contagi e 2 morti: bollettino 1 luglio (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono 27 i nuovi contagi da Covid-19 registrati oggi, 1 luglio, in Calabria secondo il bollettino diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Si segnalano anche due morti, per un totale di 1.228 decessi. Il bollettino, inoltre, registra +152 guariti e -127 attualmente positivi, -118 in isolamento, -10 ricoverati e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 6). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono 27 i nuovida-19 registrati, 1, insecondo ildiffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Si segnalano anche due, per un totale di 1.228 decessi. Il, inoltre, registra +152 guariti e -127 attualmente positivi, -118 in isolamento, -10 ricoverati e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 6). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

