Covid | a Bergamo isolamento obbligatorio per 288 | in Lombardia terapie intensive sotto quota 50

(Di giovedì 1 luglio 2021) Sono 288 le persone inin provincia diperché positive al coronavirus. Altre 98 persone sono infiduciario in quanto contatti di persone positive. È quanto si legge nel report di Atsaggiornato alle 15 del 30 giugno 2021. Dati che evidenziano l’ulteriore calo delle quarantene. Scende anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva in: “50, esattamente 49. Una notizia significativa e importante – scrive il presidente della Regione Attilio Fontana sulla sua pagina Facebook -. Avanti ...

Il report dell'Ats diaggiornato al 30 giugno. Isolamento fiduciario per altre 98 persone (contatti di ..."L'allentamento delle misure restrittive anti- 19 e l'arrivo della bella stagione hanno motivato la necessità di assecondare l'esigenza della cittadinanza di restare al Parco Olmi fino a sera. ...Sono stati 6 i nuovi contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore nel Lodigiano, su un totale in Lombardia che si è attestato a quota 136 (quasi 36mila i tamponi effettuati). Il tasso di positività si att ...«Una notizia significativa e importante: i ricoverati in terapia intensiva in Lombardia scendono sotto quota 50, esattamente 49». Lo scrive il presidente della Regione Lombardia ...