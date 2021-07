COVID-19, negli USA il certificato di vaccinazione è integrato in AndroidHDblog.it (Di giovedì 1 luglio 2021) Google ha annunciato il supporto alla COVID Card su Android: l’attestato vaccinale potrà essere conservato negli USA all’interno dello smartphone con un’apposita funzione.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 luglio 2021) Google ha annunciato il supporto allaCard su Android: l’attestato vaccinale potrà essere conservatoUSA all’interno dello smartphone con un’apposita funzione.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

NicolaPorro : Altro studio, altro giallo. Cosa successe davvero a #Wuhan negli ultimi mesi del 2019? ?? - Humberto051952 : RT @Mr_Ozymandias: Abbiamo mai avuto notizie del debellamento dell'influenza negli ultimi anni? Chiedo per coloro che pensavo di sconfigger… - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Coronavirus, 53 nuovi positivi, età media 36 anni. I decessi sono 2, i ricoverati in leggero calo… - rico6868 : @Trenchap Si, perchè le docce negli spogliatoi sono interdette, causa covid. Devi partire e rientrare già in tenuta… - Conrad_MI : @salfasanop @tizianamaiolo @Domenico_p6 @GiuseppeConteIT O forse non è possibile cambiarsi negli spogliatoi per le norme Covid? ?? -