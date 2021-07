Cosmetica Italia | Renato Ancorotti riconfermato presidente per il mandato 2021-2024

(Di giovedì 1 luglio 2021)proseguirà il suo lavoro alla guida dell’Associazione nazionale delle imprese cosmetiche fino al. A stabilirlo è stata l’assemblea dei soci di, che si è riunita ieri pomeriggio, in forma privata, per l’appuntamento che segna l’avvio di un nuovo triennio con l’elezione dei propri vertici. “Rappresentare una compagine di oltre 600 imprese – commenta– e un settore che contribuisce all’economia del Paese con un fatturato di oltre 10 miliardi di euro e 36mila occupati, che salgono a 33 miliardi e 400mila addetti se si considera l’intera ...

CREMA - L'imprenditore cremasco Renato Ancorotti è stato riconfermato fino al 2024 alla presidenza di, associazione che raggruppa oltre 600 imprese. A ribadirgli la fiducia è stata l'assemblea dei soci, che si è riunita ieri pomeriggio e che ha segnato l'avvio del nuovo triennio, ...... su un totale di 4900 dipendenti, che lavorano per il brand leader innella vendita di prodotti per la pulizia della casa, la cura della persona e la. Anche il 2020 ha confermato la ...Il summit si svolgerà mercoledì 14 luglio dalle 9:00 in diretta streaming ( su registrazione) da Palazzo Mezzanotte sede di Borsa Italiana, e sarà visibile su Summit.Pambianconews.com. Ad aprire i lav ...La filiera del beauty si riprende. Il mercato italiano della cosmesi, complessivamente considerato, è previsto tornare ai livelli pre covid 19 già quest'anno. La ...