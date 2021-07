Cos’è l’osteopatia | appena entrata nelle professioni sanitarie | e perché qualcuno ha dubbi

Leggi su wired

(Di giovedì 1 luglio 2021) (foto: armon 88 via Pixabay)è statariconosciuta e istituita dal governo come professione sanitaria in un Dpr (decreto del presidente della Repubblica), con la conseguente creazione di un corso di laurea in questa disciplina. Il primo passo fondamentale per il riconoscimento era avvenuto con una legge del 2018 (3/2018) realizzata a opera di Beatrice Lorenzin, oggi deputata e all’epoca ministro della Salute. Ai 10 paesi (europei e non) che hanno già istituzionalizzatosi aggiunge dunque anche l’Italia. Tuttavia, questa ufficializzazione ha fatto discutere, in ambito scientifico e mediatico, sul ruolo e ...