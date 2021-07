CorSport sull’arbitro Vincic: ha diretto solo due gare di Euro 2020, strano averlo designato per Belgio-Italia (Di giovedì 1 luglio 2021) “La designazione di Slavko Vincic per Belgio-Italia all’Allianz di Monaco, domani sera, suona strana”. Lo scrive Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport. Il motivo non è la sua nazionalità, sloveno come Ceferin, come scrive Dotto sullo stesso giornale, e neppure i precedenti giudiziari, ma il numero delle partite arbitrate ad Euro 2020. “Il dubbio nasce proprio dal numero di gare affidategli da Roberto Rosetti in questo Europeo. Una modesta Spagna-Svezia e una Svizzera-Turchia che lo ha visto alle prese con un solo episodio (contatto su Xhaha). Sembrava ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 luglio 2021) “La designazione di Slavkoperall’Allianz di Monaco, domani sera, suona strana”. Lo scrive Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport. Il motivo non è la sua nazionalità, sloveno come Ceferin, come scrive Dotto sullo stesso giornale, e neppure i precedenti giudiziari, ma il numero delle partite arbitrate ad. “Il dubbio nasce proprio dal numero diaffidategli da Roberto Rosetti in questopeo. Una modesta Spagna-Svezia e una Svizzera-Turchia che lo ha visto alle prese con unepisodio (contatto su Xhaha). Sembrava ...

