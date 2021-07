Coronavirus in Italia, il bollettino del 1° luglio: 882 nuovi casi (Di giovedì 1 luglio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, giovedì 1° luglio 2021, registrano 882 casi e 21 vittime. Stabile rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri, stabile il numero dei decessi. Tasso di positività allo 0,5%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 49.358 con un decremento di -1.083. 7 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 1.041 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Scende di nuovo il numero delle persone in isolamento ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 luglio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, giovedì 1°2021, registrano 882e 21 vittime. Stabile rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri, stabile il numero dei decessi. Tasso di positività allo 0,5%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 49.358 con un decremento di -1.083. 7 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 1.041 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Scende di nuovo il numero delle persone in isolamento ...

