Coronavirus | il bollettino di oggi 1 luglio

(Di giovedì 1 luglio 2021) Covid Italia, ildi: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaDa lunedì 28 giugno, in Italia si può girare all’aperto senza l’obbligo di mascherina. Un piccolo ma importante traguardo, festeggiato tra gli altri anche da Gianni Morandi (clicca qui per scoprire cosa ha fatto il cantante). Una misura voluta da governo e valida su tutto il territorio nazionale, tranne in Campania. Qui, infatti, il presidente De Luca in accordo con l’Unità ...

Advertising

Nutizieri : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 1 luglio: 61 contagi, nessun morto - rep_bologna : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 1 luglio: 61 contagi, nessun morto [aggiornamento delle 16:15] - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - il bollettino e i numeri odierni del #Lazio #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - il bollettino e i numeri odierni del #Lazio #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Calabria #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

In tutta Umbia si registrano 715 casi, ossia dodici in meno delprecedente. I tre contagi sono stati, invece, individuati tra Assisi, Campello sul Clitunno e Montefalco. Nessun nuovo caso ...Non si registrano morti nelle ultime 24 ore, in aumento i pazienti ricoverati Sono 10 i nuovi contagi diin Sardegna secondo i dati deldi oggi, 1 luglio. Non si registrano ...Cagliari, 1 luglio 2021 - Sono 57.246 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Uni ...CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 934639 (+2.155). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68989 (+27) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalie ...