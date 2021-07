Coronavirus Campania, il bollettino di oggi 1 luglio (Di giovedì 1 luglio 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 1 luglio. I numeri e i dati aggiornati su contagi positivi, morti e guariti. La situazione Coronavirus in CampaniaL’ingresso del mese di luglio sancisce l’avvicinarsi del termine ultimo stabilito dalla Regione Campania e dal presidente De Luca per rendere la città di Napoli Covid free. Nelle ultime settimane, le adesioni alla campagna vaccinale hanno fatto registrare un decremento importante rispetto alle precedenti. In più occasioni, è stato lanciato un invito ai cittadini a ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 1 luglio 2021) Ildella Regionedi. I numeri e i dati aggiornati su contagi positivi, morti e guariti. La situazioneinL’ingresso del mese disancisce l’avvicinarsi del termine ultimo stabilito dalla Regionee dal presidente De Luca per rendere la città di Napoli Covid free. Nelle ultime settimane, le adesioni alla campagna vaccinale hanno fatto registrare un decremento importante rispetto alle precedenti. In più occasioni, è stato lanciato un invito ai cittadini a ...

Advertising

infoitinterno : La situazione di giovedì 1 luglio sul Coronavirus in Campania - glooit : La situazione di giovedì 1 luglio sul Coronavirus in Campania leggi su Gloo - infoitinterno : Coronavirus, in Campania 59 infetti con variante indiana - Cronaca - Sal16448498 : Sono troppi ????????Coronavirus, il bollettino della Campania: 120 positivi su oltre 7mila tamponi - Yogaolic : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie Variante inglese prevalente in Campania rispetto alla Delta - -