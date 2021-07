(Di giovedì 1 luglio 2021) “Sono 31 ial covid-19 che registrano oggi i dati forniti dalla Asl Rm 3. Di questi 17 sono donne, 14 uomini, con una età media di 32 anni. I casi riguardano per il 49%e Isola Sacra, per il 23% Focene, per il 6% sia Parco Leonardo che Fregene e Palidoro. Ancora non siamo usciti dall’emergenza, nonostante la possibilità di non indossare le mascherine all’aperto. Pertanto invito tutte e tutti alla massima cautela, ad evitare assembramenti e situazioni rischiose, nella speranza che la prosecuzione della campagna vaccinale ci porti presto a diventare un Comune covid-free”. Lo dichiara il sindaco diEsterino ...

Advertising

CorriereCitta : Coronavirus, a Fiumicino 31 positivi: ecco la situazione aggiornata al 1 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fiumicino

Sky Tg24

...della Public Health Scotland hanno contato 1.991 tifosi scozzesi risultati positivi al... Anche se questo pare impossibile visto che basterebbe un controllo per finire bloccati ae ...Ma i controlli saranno rigidissimi a, a Ciampino e alla frontiera. Proprio guardando alle ... i contagi legati alla mutazione Delta del- ormai dominante sull'isola rispetto al ...Al via il green pass europeo. Da oggi, grazie al certificato “verde” si potrà tornare a viaggiare in sicurezza, imbarcandosi tranquillamente sugli aerei prima di salire a bordo senza dover mostrare do ...I consigli del "Mirror" per eludere i controlli sulla quarantena, nonostante la minaccia di multe da 450 euro. Sullo sfondo, la sfida per la sede della finale ...