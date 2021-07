Corona virus: dopo due mesi di calo, in Europa incremento del dieci per cento di casi e rischio di nuova ondata Organizzazione mondiale della sanità (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità mette in guardia sul rialzo dei casi di Coronavirus in Europa dopo due mesi di calo: c’è il rischio di una nuova ondata “a meno che non rimaniamo disciplinati”. A lanciare l’allerta è il direttore generale per l’Europa, Hans Kluge, secondo cui “la scorsa settimana, il numero di positivi è cresciuto del 10% a causa di un aumento di viaggi e assembramenti e di un allentamento delle ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 1 luglio 2021) L’mette in guardia sul rialzo deidiinduedi: c’è ildi una“a meno che non rimaniamo disciplinati”. A lanciare l’allerta è il direttore generale per l’, Hans Kluge, secondo cui “la scorsa settimana, il numero di positivi è cresciuto del 10% a causa di un aumento di viaggi e assembramenti e di un allentamento delle ...

