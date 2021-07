Coppa Italia e Supercoppa, si cambia: ecco dove saranno visibili (Di giovedì 1 luglio 2021) La Coppa Italia passa a Mediaset: l’offerta del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi ha superato quella della Rai Si cambia: nel prossimo triennio la Coppa Italia sarà visibile sulle reti Mediaset. Il network si è aggiudicato i diritti televisivi anche della SuperCoppa Italiana per le prossime tre stagioni. Secondo quanto riporta ‘Calcio e Finanza’, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 1 luglio 2021) Lapassa a Mediaset: l’offerta del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi ha superato quella della Rai Si: nel prossimo triennio lasarà visibile sulle reti Mediaset. Il network si è aggiudicato i diritti televisivi anche della Superna per le prossime tre stagioni. Secondo quanto riporta ‘Calcio e Finanza’, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

