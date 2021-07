Coppa Italia a Mediaset, i giornalisti di Rai Sport non ci stanno: “Inaccettabile, pronti alla protesta” (Di giovedì 1 luglio 2021) Il comitato di redazione della testata Rai Sport si scaglia contro i vertici della televisione di stato in seguito alla notizia dell’acquisto dei diritti tv della Coppa Italia e della SuperCoppa Italiana da parte di Mediaset dopo decenni di esclusiva Rai. Lo fa con un lungo comunicato in cui si accusa con durezza la dirigenza Rai e in cui si sottolinea come gli eventi calcistici che verranno trasmessi nella prossima stagione siano ridotti al lumicino: “Con stupore e sconcerto apprendiamo che per il prossimo triennio la Coppa Italia verrà ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Il comitato di redazione della testata Raisi scaglia contro i vertici della televisione di stato in seguitonotizia dell’acquisto dei diritti tv dellae della Superna da parte didopo decenni di esclusiva Rai. Lo fa con un lungo comunicato in cui si accusa con durezza la dirigenza Rai e in cui si sottolinea come gli eventi calcistici che verranno trasmessi nella prossima stagione siano ridotti al lumicino: “Con stupore e sconcerto apprendiamo che per il prossimo triennio laverrà ...

