Conto alla rovescia per il FESTIVAL DEL GIORNALISMO DI VERONA 2021. Verona, 1-5 luglioAntica Dogana di fiume (Di giovedì 1 luglio 2021) (Verona, 1° luglio 2021) - Dopo la seguitissima anteprima con Toni Capuozzo, la rassegna patrocinata dall'Ordine dei giornalisti del Veneto prosegue dall'1 al 5 luglio all'Antica Dogana di fiume per promuovere una riflessione sul ruolo del GIORNALISMO nel mondo di oggi. Tra gli ospiti del FESTIVAL Saverio Tommasi, Barbara Schiavulli, Emanuela Zuccalà, Paolo Biondani, Emilio Mola, Monica Zornetta e Alessio Lasta. La campagna di crowdfunding per sostenere la realizzazione del progetto ha raggiunto e superato l'obiettivo grazie a 156 ...

