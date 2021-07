Confesercenti Toscana: Nico Gronchi rieletto presidente regionale (Di giovedì 1 luglio 2021) Dall'Assemblea elettiva Toscana di Confesercenti, che ha rieletto all'unanimità Nico Gronchi come presidente regionale, arriva un segnale di cambio di passo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 luglio 2021) Dall'Assemblea elettivadi, che haall'unanimitàcome, arriva un segnale di cambio di passo L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

rep_firenze : Confesercenti Toscana, Nico Gronchi rieletto presidente [aggiornamento delle 14:42] - FirenzePost : Confesercenti Toscana: Nico Gronchi rieletto presidente regionale - PISAinVIDEO : Confesercenti toscana nord: “Contrari alla chiusura lungarno prima delle 22” - ilGiunco : Salute e #sicurezza garantire per chi viene in vacanza in #Maremma. Il protocollo da seguire - #GROSSETO #turismo –… -