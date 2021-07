Confesercenti Toscana, Nico Gronchi riconfermato presidente (Di giovedì 1 luglio 2021) Nico Gronchi è stato rieletto all'unanimità presidente di Confesercenti Toscana : questo l'esito dell'assemblea dell'associazione tenutasi oggi a Firenze , che auspica un "cambio di passo" dopo una ... Leggi su lanazione (Di giovedì 1 luglio 2021)è stato rieletto all'unanimitàdi: questo l'esito dell'assemblea dell'associazione tenutasi oggi a Firenze , che auspica un "cambio di passo" dopo una ...

Advertising

rep_firenze : Confesercenti Toscana, Nico Gronchi rieletto presidente [aggiornamento delle 14:42] - FirenzePost : Confesercenti Toscana: Nico Gronchi rieletto presidente regionale - PISAinVIDEO : Confesercenti toscana nord: “Contrari alla chiusura lungarno prima delle 22” - ilGiunco : Salute e #sicurezza garantire per chi viene in vacanza in #Maremma. Il protocollo da seguire - #GROSSETO #turismo –… -