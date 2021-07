“Condannare a 7 anni e 4 mesi per l’ex senatore di Forza Italia Antonio D’Alì”: la richiesta del pg di Palermo (Di giovedì 1 luglio 2021) Condannare a 7 anni e 4 mesi per l’ex senatore di Forza Italia Antonio D’Alì, accusato di concorso esterno a Cosa nostra. È la richiesta della procura generale di Palermo alla fine del secondo processo d’appello. Il nuovo processo di secondo grado è stato celebrato dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la prima sentenza della Corte d’appello di Palermo: a settembre del 2016 D’Alì era stato assolto per le contestazioni successive al 1994, mentre erano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021)a 7e 4perdi, accusato di concorso esterno a Cosa nostra. È ladella procura generale dialla fine del secondo processo d’appello. Il nuovo processo di secondo grado è stato celebrato dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la prima sentenza della Corte d’appello di: a settembre del 2016era stato assolto per le contestazioni successive al 1994, mentre erano ...

