Concorso oss Liguria, Tar accoglie ricorso dei candidati esclusi dalla prova orale (Di giovedì 1 luglio 2021) La sentenza del Tribunale amministrativo si basa su un aspetto formale. Alisa valuta il ricorso al Consiglio di Stato. Il Tar Liguria ha accolto il ricorso di alcuni candidati oss che non avevano superato la prova pratica del Concorso per 274 posti a tempo indeterminato. La sentenza del Tribunale amministrativo si basa su un aspetto formale: il foglio fornito dalla commissione d’esame per formulare le risposte ai quesiti, oggetto di valutazione tramite lettura ottica, non sarebbe stato idoneo a garantire l’assoluta sicurezza della genuinità dell’elaborato. Non ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) La sentenza del Tribunale amministrativo si basa su un aspetto formale. Alisa valuta ilal Consiglio di Stato. Il Tarha accolto ildi alcunioss che non avevano superato lapratica delper 274 posti a tempo indeterminato. La sentenza del Tribunale amministrativo si basa su un aspetto formale: il foglio fornitocommissione d’esame per formulare le risposte ai quesiti, oggetto di valutazione tramite lettura ottica, non sarebbe stato idoneo a garantire l’assoluta sicurezza della genuinità dell’elaborato. Non ...

GazzettadellaSp : Pastorino: 'Tar annulla concorso Oss, ma Alisa e Toti tacciono beati come se niente fosse' - NurseTimes : RT @MassimoRandolfi: Concorso oss Liguria, Tar accoglie ricorso dei candidati esclusi dalla prova orale - genovatoday : Maxi concorso per Oss, il Tar accoglie ricorso e ordina ripetizione della prova - Strill_it : Azienda Ospedaliera Cosenza: terminato il concorso OSS - CDNewsCalabria : Azienda Ospedaliera di Cosenza, concluso il concorso per Oss -