Concorsi truccati in Regione Lazio, arrestato il segretario provinciale del Pd di Latina (Di giovedì 1 luglio 2021) L’ex senatore e segretario provinciale del Pd di Latina, Claudio Moscardelli, e il dirigente della Asl locale Claudio Rainone sono stati sottoposti a custodia cautelare ai domiciliari sulla base dell’ordinanza disposta dal gip del Tribunale di Latina perché accusati di corruzione e riveLazione di segreto d’ufficio, in un’inchiesta su presunti Concorsi truccati. L’inchiesta riguarda le presunte irregolarità riscontrate per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 23 posti di collaboratore amministrativo professionale – Cat. D, ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 luglio 2021) L’ex senatore edel Pd di, Claudio Moscardelli, e il dirigente della Asl locale Claudio Rainone sono stati sottoposti a custodia cautelare ai domiciliari sulla base dell’ordinanza disposta dal gip del Tribunale diperché accusati di corruzione e rivene di segreto d’ufficio, in un’inchiesta su presunti. L’inchiesta riguarda le presunte irregolarità riscontrate per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 23 posti di collaboratore amministrativo professionale – Cat. D, ...

