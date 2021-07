Concorsi truccati Asl Latina: arrestato segretario provinciale Pd. 'Domande al telefono prima dell'orale' (Di giovedì 1 luglio 2021) Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio . Con queste accuse la polizia e la Guardia di Finanza di hanno arrestato il dirigente della Asl locale Claudio Rainone e il segretario provinciale del Pd,... Leggi su leggo (Di giovedì 1 luglio 2021) Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio . Con queste accuse la polizia e la Guardia di Finanza di hannoil dirigentea Asl locale Claudio Rainone e ildel Pd,...

Advertising

repubblica : Lazio, concorsi truccati in Regione, arrestato segretario provinciale Pd. Le intercettazioni: 'Mi mandi le domande… - fattoquotidiano : Concorsi truccati, arrestato il segretario provinciale del Pd di Latina. Misura cautelare anche per dirigente della… - MediasetTgcom24 : Latina, concorsi truccati: arrestato segretario provinciale Pd - Virus1979C : Concorsi truccati, arrestato il segretario provinciale del Pd di Latina. Misura cautelare anche per dirigente della… - CastellinoLuigi : RT @BracaliM: Concorsi truccati, arrestato il segretario provinciale del Pd di Latina. Misura cautelare anche per dirigente della Asl local… -