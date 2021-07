Con l’ok alla fecondazione per single e lesbiche, la Francia mette sullo stesso piano ogni donna (Di giovedì 1 luglio 2021) Il mese del Pride si chiude con una buona notizia per la comunità arcobaleno: la Francia – salvo interventi da parte della Corte Costituzionale – consentirà alle coppie lesbiche e alle donne single l’accesso alla procreazione medicalmente assistita (Pma). Ovviamente, la fecondazione non potrà essere omologa, cioè con materiale genetico di entrambi i genitori, ma si dovrà per forza di cose ricorrere a un donatore anonimo di materiale genetico maschile, proprio come nei casi di coppie etero in cui l’uomo o entrambi i componenti sono infertili. Le future nuove mamme, valutato il percorso medico, potranno poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Il mese del Pride si chiude con una buona notizia per la comunità arcobaleno: la– salvo interventi da parte della Corte Costituzionale – consentirà alle coppiee alle donnel’accessoprocreazione medicalmente assistita (Pma). Ovviamente, lanon potrà essere omologa, cioè con materiale genetico di entrambi i genitori, ma si dovrà per forza di cose ricorrere a un donatore anonimo di materiale genetico maschile, proprio come nei casi di coppie etero in cui l’uomo o entrambi i componenti sono infertili. Le future nuove mamme, valutato il percorso medico, potranno poi ...

Clau99559991 : RT @marysorriso79: Al bar con Jarno 'Amore aspetta, non è il tuo turno', 'Ok'. Ci sediamo, si avvicina una signora: 'Complimenti per l'educ… - ilfattoblog : Con l’ok alla fecondazione per single e lesbiche, la Francia mette sullo stesso piano ogni donna - TwBeautiful : RT @paninoallimone: Katie va da Steffy, quella che le ha rubato l'uomo per le azioni della FC, che ci è andata a letto mentre era sposata c… - paninoallimone : Katie va da Steffy, quella che le ha rubato l'uomo per le azioni della FC, che ci è andata a letto mentre era sposa… - 44gattdernesto : Sky: Prima della Juve, si è accorto l’Arsenal di Locatelli e ad oggi è l’unica offerta concreta che c’è è proprio l… -

Ultime Notizie dalla rete : Con l’ok Con l’ok alla fecondazione per single e lesbiche, la Francia mette sullo stesso piano ogni donna Il Fatto Quotidiano