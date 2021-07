Con la global tax | addio al cargo battente bandiera liberiana

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 luglio 2021) Avete presente l’Ever Given, la nave portacontainer da 200mila tonnellate che a marzo è rimasta incagliata per una settimana nel canale di Suez bloccando i traffici commerciali tra Oriente e Occidente? Lo scafo, oggi liberato dal fondale egiziano ma ancora arenato in una guerra legale per il risarcimento dei danni, è di proprietà dell’armatore giapponese Shoei Kisen Kaisha, gestito dalla compagnia taiwanese Evergreen eppurepanamense. L’Ever Given non rappresenta un caso isolato, anzi gran parte delle navi che solcano i mari batte bandiere cosiddette “di comodo”, come quelle di Panama, Isole Marshall, Liberia, Paesi con cui gli armatori ...