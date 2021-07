Comune Roma: Piazza Sant’Agostino, ok nuovo progetto area pedonale (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – L’intera Piazza di Sant’Agostino, nel Centro storico, diventerà pedonale, a tutela di un luogo di interesse storico che verrà reso completamente fruibile e apprezzabile. La Giunta capitolina ha approvato sia la delibera che consentirà la pedonalizzazione della Piazza e di un tratto di via dei Pianellari, adiacente alla Chiesa di Sant’Agostino, sia l’intervento da parte del Dipartimento Simu per realizzare il progetto concordato con la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma. Così in una nota il Comune di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 luglio 2021)– L’interadi, nel Centro storico, diventerà, a tutela di un luogo di interesse storico che verrà reso completamente fruibile e apprezzabile. La Giunta capitolina ha approvato sia la delibera che consentirà la pedonalizzazione dellae di un tratto di via dei Pianellari, adiacente alla Chiesa di, sia l’intervento da parte del Dipartimento Simu per realizzare ilconcordato con la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di. Così in una nota ildi ...

Ultime Notizie dalla rete : Comune Roma Roma, sgomberato il campo rom "La Monachina" ... 9 nuclei familiari (33 persone) sono usciti dal campo spontaneamente; 14 nuclei (48 persone), invece, hanno firmato il Patto di Responsabilità Solidale con il Comune di Roma. Di questi, alcuni hanno ...

Draghi 'Fiducia per il futuro, ma la pandemia non è finita' ROMA - "Per l'Italia, questo è un momento favorevole. Le certezze fornite dall'Europa e dalle scelte ... "Si pensi, ad esempio, al debito comune che finanzia il Next Generation EU - ha aggiunto - . Il ...

Concorso Comune Roma, parte un esposto all’ANAC: “Violata la regola dell’anonimato” LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Cgil-Cisl-Uil: chiediamo un futuro per lavoratori precari Roma Metropolitane protesteremo contro la totale mancanza di certezze per i 132 lavoratori di Roma Metropolitane, adesso in cig e 90 dei quali a zero ore, e chiederemo azioni al Comune per scongiurare lo spettro del ...

Check-in per Mourinho Finalmente l’attesa è finita. Inizia l’era dello Special One sulla panchina giallorossa L’attesa è terminata. Finalmente. Quel misto di smania, fervore, curiosità, impazienza – e chissà quante altre s ...

