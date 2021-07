Commisso: “Italiano scelta condivisa. Ci aveva impressionato nell’ultima stagione” (Di giovedì 1 luglio 2021) Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha parlato al podcast ufficiale dei viola dell’arrivo di Vincenzo Italiano in panchina, ufficializzato ieri: “Voglio dargli il mio benvenuto a Vincenzo, ieri ho parlato per la prima volta con lui, in Sicilia. Voglio dire pure che abbiamo parlato con lo Spezia, abbiamo trovato un accordo che andava bene per tutti e le due società sono rimaste in ottimi rapporti. È stata una trattativa complicata, Vincenzo è fortemente voluto venire da noi e questo suo desiderio inorgoglisce me e la famiglia viola”. Come è nata questa scelta?“Lasciate che dica un’altra cosa. Dopo che abbiamo deciso di non depositare ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Rocco, patron della Fiorentina, ha parlato al podcast ufficiale dei viola dell’arrivo di Vincenzoin panchina, ufficializzato ieri: “Voglio dargli il mio benvenuto a Vincenzo, ieri ho parlato per la prima volta con lui, in Sicilia. Voglio dire pure che abbiamo parlato con lo Spezia, abbiamo trovato un accordo che andava bene per tutti e le due società sono rimaste in ottimi rapporti. È stata una trattativa complicata, Vincenzo è fortemente voluto venire da noi e questo suo desiderio inorgoglisce me e la famiglia viola”. Come è nata questa?“Lasciate che dica un’altra cosa. Dopo che abbiamo deciso di non depositare ...

Advertising

SaraMeini : #Fiorentina #allenatore adesso in pole c’è un tecnico straniero. La società viola non è mai stata convinta al 100%… - Barattistuta : Ascolta '?? | Rocco Commisso: “Benvenuto Vincenzo Italiano”' di ACF FIORENTINA PODCAST via #spreaker - MCalcioNews : #Fiorentina, #Commisso attacca: '#Mendes rappresentava #Oliveira, #Gattuso ed anche il #Porto. #Italiano scelta con… - cmdotcom : #Fiorentina, #Commisso: 'Ecco perché #Gonzalez e non #Oliveira. #Italiano ci ha voluti. #Gattuso? Non posso parlare… - firenzeviola_it : COMMISSO: 'ORGOGLIOSO CHE ITALIANO CI ABBIA VOLUTO TANTO. VI SPIEGO IL NO A OLIVEIRA. SU GATTUSO...' -