Come cambia il cashback (Di giovedì 1 luglio 2021) Sarà sospeso ma non eliminato del tutto. Ci vorrà più tempo per i bonifici del super cashback. E le risorse saranno usate per azzerare le commissioni e dare crediti di imposta per i pos Il cashback si verifica sull'app Io di PagoPa (foto PagoPa)Il cashback di Stato è stato sospeso per il secondo semestre del 2021: la conferma arriva dal decreto Lavoro e imprese approvato nella serata di mercoledì dal Consiglio dei ministri. Il programma dei rimborsi non sarà eliminato del tutto, in quanto ripartirà nel gennaio 2022, per altri sei mesi: lo spiega l'articolo 1 del provvedimento che inoltre allunga i tempi per erogare il super

