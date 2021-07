“Colpivo ma non moriva…”. Chiara Gualzetti, i dettagli choc dall’amico assassino: “Mi sono stupito” (Di giovedì 1 luglio 2021) Torniamo a parlare dell’omicidio di Chiara Gualzetti, la 15enne uccisa a Monteveglio, nel parco dell’Abbazia e ritrovata cadavere lunedì. Da quello che emerge dall’autopsia, Chiara è stata “colpita verso” dal suo omicida con una serie di fendenti “portati sia di punta che di taglio” con un coltello da cucina. È questa la ricostruzione della Procura per i minorenni di Bologna che con il pm Simone Purgato contest al giovane l’omicidio volontario premeditato. L’amico di Chiara Gualzetti che ha confessato di averle tolto la vita ha raccontato nuovi e agghiaccianti particolari dell’omicidio, facendo leva in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 luglio 2021) Torniamo a parlare dell’omicidio di, la 15enne uccisa a Monteveglio, nel parco dell’Abbazia e ritrovata cadavere lunedì. Da quello che emerge dall’autopsia,è stata “colpita verso” dal suo omicida con una serie di fendenti “portati sia di punta che di taglio” con un coltello da cucina. È questa la ricostruzione della Procura per i minorenni di Bologna che con il pm Simone Purgato contest al giovane l’omicidio volontario premeditato. L’amico diche ha confessato di averle tolto la vita ha raccontato nuovi e agghiaccianti particolari dell’omicidio, facendo leva in ...

wastetires : RT @HuffPostItalia: L'assassino di Chiara Gualzetti: 'La colpivo, ma non moriva. Mi ha stupito la resistenza del corpo umano' - globalistIT : - HuffPostItalia : L'assassino di Chiara Gualzetti: 'La colpivo, ma non moriva. Mi ha stupito la resistenza del corpo umano' - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: 'La colpivo ma non moriva. Avevo già cercato di ucciderla'. Killer di Chiara - vivere_almeglio : Questo è pazzo. La colpivo ma non moriva? Così giovane e così freddo e distaccato? -