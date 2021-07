Colpi da arma da fuoco contro la sede dei vigili urbani nel Napoletano

(Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti questa notte in Via Palatucci ad Acerra, nel, dove poco prima erano stati esplosid’dala porta carraia del comando di polizia municipale. Sul posto i militari hanno rinvenuto 4 bossoli calibro 6,3. Il 13 dicembre 2020 la stessaè stata interessata dal danneggiamento di alcune auto di servizio. Indagini in corso per accertare l’esatta dinamica e identificare i responsabili. ( L'articolo proviene da Anteprima24.it.

