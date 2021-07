Classifica Tour de France 2021, sesta tappa: Pogacar a 11? da Van der Poel. Nibali a 2’55” (Di giovedì 1 luglio 2021) Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Fenix) mantiene il simbolo del primato al termine della sesta tappa del Tour de France 2021. Una frazione segnata dalla volata dominata da Mark Cavendish dopo una lunga fuga a due che ha segnato la giornata odierna, terminando a due km dall’arrivo. Di seguito la Classifica generale individuale disegnata al termine della frazione odierna con il neerlandese Mathieu Van Der Poel in testa. In casa Italia Vincenzo Nibali è 19° a 2’55”, poi Sonny Colbrelli è 27° a 4’23” Classifica ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Mathieu Van Der(Alpecin-Fenix) mantiene il simbolo del primato al termine delladelde. Una frazione segnata dalla volata dominata da Mark Cavendish dopo una lunga fuga a due che ha segnato la giornata odierna, terminando a due km dall’arrivo. Di seguito lagenerale individuale disegnata al termine della frazione odierna con il neerlandese Mathieu Van Derin testa. In casa Italia Vincenzoè 19° a”, poi Sonny Colbrelli è 27° a 4’23”...

