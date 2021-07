“Città Spettacolo”, al via le audizioni per l’opera lirica ‘Il Noce di Benevento’ – VIDEO (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono una ventina i cantanti lirici, tra soprani, mezzosoprani, falsetti e contralti, che si sono esibiti stamane al teatro ‘De Simone’ durate le audizioni per integrare il cast de “Il Noce di Benevento”, una nuova produzione firmata dal Festival “Benevento Città Spettacolo”. “Il Noce di Benevento”, opera buffa in due atti, debutterà il prossimo 25 agosto al Teatro Romano. Renascenda è il tema scelto per la XLII edizione della storica kermesse cittadina che si terrà dal 24 al 30 agosto e sarà inaugurata in Piazza Castello con Mahmood e il suo Ghettolimpo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono una ventina i cantanti lirici, tra soprani, mezzosoprani, falsetti e contralti, che si sono esibiti stamane al teatro ‘De Simone’ durate leper integrare il cast de “Ildi Benevento”, una nuova produzione firmata dal Festival “Benevento”. “Ildi Benevento”, opera buffa in due atti, debutterà il prossimo 25 agosto al Teatro Romano. Renascenda è il tema scelto per la XLII edizione della storica kermesse cittadina che si terrà dal 24 al 30 agosto e sarà inaugurata in Piazza Castello con Mahmood e il suo Ghettolimpo ...

Advertising

veneziaunica : La sfilata continua! Uno spettacolo incredibile si sta svolgendo nella città che quest'anno celebra i suoi 1600 an… - anteprima24 : ** 'Città Spettacolo', al via le audizioni per l'opera lirica 'Il Noce di #Benevento' - VIDEO **… - NTR24 : Città Spettacolo, al via le audizioni per il cast de “Il Noce di Benevento” - LauraLaguardia7 : La Scala va in città, 4 giorni di spettacoli gratuiti. Il programma - zazoomblog : In Baia non cè il parcheggio scacciati dal parco perchè cè uno spettacolo: non è una città per famiglie -… -

Ultime Notizie dalla rete : Città Spettacolo Francesco Totti e i campioni del calcio a Poltu Quatu per il Padel Vip Cup ... appena nominato Ambassador di Milano - Cortina 2026 , saranno presenti star dello spettacolo, ...… Il ristorante Tanit di Poltu Quatu pronto per… Olbia capitale tra le città del mirto: si ...

Sulmona, debutto di Amor - es - Quasi una fantasia: ecco quando ...00 all'interno degli spazi aperti dello splendido Palazzo dell'Annunziata , uno dei monumenti più importanti e rappresentativi della città di Ovidio, lo spettacolo del Drammateatro A mor - es / Quasi ...

Città Spettacolo, al via le audizioni per il cast de “Il Noce di Benevento” NTR24 ... appena nominato Ambassador di Milano - Cortina 2026 , saranno presenti star dello, ...… Il ristorante Tanit di Poltu Quatu pronto per… Olbia capitale tra ledel mirto: si ......00 all'interno degli spazi aperti dello splendido Palazzo dell'Annunziata , uno dei monumenti più importanti e rappresentativi delladi Ovidio, lodel Drammateatro A mor - es / Quasi ...