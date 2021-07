Cipro è pilastro di stabilità nel Mediterraneo Parola del ministro Petrides

(Di giovedì 1 luglio 2021) Italia, Israele, Francia, Egitto e Grecia possono contribuire a rafforzare conlanelorientale. Lo ha detto ilcipriota della Difesa, Charalambos, in occasione del meeting promosso dall’EGIS (The Euro-Gulf Information Centre con sede a Roma). Un momento di analisi approfondite, tarate sulle dinamiche che legano la geopolitica al dossier energetico e che vedononuovo gas hub dell’intera area. In sostanza le relazioni chesta sviluppando sul multi asse occidentale che guarda al blocco atlantico e su quello orientale ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cipro pilastro

Il Sole 24 ORE

Solofa peggio di noi. Studio e dialogo fra le forze politiche Il via libera della ... come va l'Italia rispetto agli altri grandi Paesi Ue? Trasparenza dei dati "Altrodel testo - ...... Spagna, Grecia, Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia, Lussemburgo, Regno Unito,) e Israele,... Il secondodi SCENARIOS è finalizzato alla individuazione e uso di tecnologie e processi ...Il ministro degli Esteri di Cipro, Nikos Christodoulides, ha affermato che il ruolo della Giordania nell'area è "cruciale" in quanto ...Il gender pay gap in azienda è in media del 20% fra le retribuzioni di uomini e donne, con punte del 30,6% nel settore privato ...