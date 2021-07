Cina | “100 silos per missili intercontinentali” Le parole di Xi che spaventano il mondo

(Di giovedì 1 luglio 2021) Se qualcuno pensava che si sarebbero limitati a produrre solo telefoni-cellulari, si sbagliava di grosso… Dallarimbombano ledel discorso pronunciato da Xi Jinping in occasione della celebrazione del centenario del Partito comunista. “Il popolo cinese non ha mai oppresso nessuno e ora non permetterà ad alcuna forza straniera di intimidirlo, prevaricarlo, soggiogarlo, renderlo schiavo. Chiunque volesse cercare di farlo si schiaccerebbe la testa e verserebbe il suo sangue contro una muraglia d’acciaio forgiata da un miliardo e quattrocento milioni di cinesi”, afferma Xi che ha voluto rimarcare con orgoglio la grandezza e prosperità della ...

Oltre 70mila persone in piazza Tienanmen. 'La- ha detto il presidente Xi Jinping - ha raggiunto il primo obiettivo del centenario, quello sulla costruzione di una società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti'.Una superpotenza che ha sconfitto la povertà e che mostra i denti al mondo. Per ianni del Partito Comunista Cinese, il presidente Xi Jinping celebra il suo paese ideale e mette in guardia l'Occidente: 'Guai a intimidirci. Vi aspetta un bagno di ...(ANSA) - ROMA, 01 LUG - La Cina avrebbe avviato la costruzione di oltre cento silos per missili balistici intercontinentali in grado di raggiungere gli Stati Uniti, secondo un rapporto di un centro di ...Oggi, giovedì primo luglio, il Partito comunista cinese (PCC) ha celebrato i 100 anni dalla sua fondazione, con una serie di eventi pubblici tra cui un’imponente cerimonia in piazza Tienanmen a cui ha ...