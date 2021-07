Cina, 100 nuovi silos per missili balistici intercontinentali (Di giovedì 1 luglio 2021) La Cina ha iniziato la costruzione di quelli che esperti indipendenti definiscono oltre 100 nuovi silos per missili balistici intercontinentali in un’area desertica viCina alla città nord occidentale di Yumen. Lo rendono noto gli esperti del James Martin Center for Nonproliferation Studies in Monterey che hanno analizzato delle immagini satellitari che costituirebbero un segnale di un’espansione delle capacità nucleari di Pechino. Infatti le 119 quasi identiche costruzioni ricordano quelle già esistenti per il lancio dell’arsenale di missili ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021) Laha iniziato la costruzione di quelli che esperti indipendenti definiscono oltre 100perin un’area desertica vialla città nord occidentale di Yumen. Lo rendono noto gli esperti del James Martin Center for Nonproliferation Studies in Monterey che hanno analizzato delle immagini satellitari che costituirebbero un segnale di un’espansione delle capacità nucleari di Pechino. Infatti le 119 quasi identiche costruzioni ricordano quelle già esistenti per il lancio dell’arsenale di...

