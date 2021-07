Ciclismo, Olimpiadi Tokyo 2021: la Germania annuncia i convocati per i Giochi. Schachmann e Brennauer i leader (Di giovedì 1 luglio 2021) La Germania ha annunciato i convocati per le prove di Ciclismo su strada dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Tra gli uomini, i teutonici schiereranno Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), il quale sarà il leader della selezione, Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), Nikias Arndt (DSM) e Simon Geschke (Cofidis). Schachmann, quest’anno terzo all’Amstel Gold Race e due anni fa terzo alla Liegi-Bastogne-Liegi, punta fortissimo sui Giochi. Il teutonico della Bora-Hansgrohe, infatti, ha deciso di rinunciare al ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Lahato iper le prove disu strada deiOlimpici di. Tra gli uomini, i teutonici schiereranno Maximilian(Bora-Hansgrohe), il quale sarà ildella selezione, Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), Nikias Arndt (DSM) e Simon Geschke (Cofidis)., quest’anno terzo all’Amstel Gold Race e due anni fa terzo alla Liegi-Bastogne-Liegi, punta fortissimo sui. Il teutonico della Bora-Hansgrohe, infatti, ha deciso di rinunciare al ...

