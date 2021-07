Cia Avellino | emergenza cinghiali | appello alle istituzioni per contenere i danni alle coltivazioni agricole

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIn questi giorni stiamo assistendo ad una ennesima invasione di, denuncia la CIA, che stanno distruggendo interi raccolti agricoli, fatica di un anno e spesso unico sostentamento degli agricoltori. Interi appezzamenti di cereali, ortaggi, campi di mais, vigneti, e persino la frutta si fà a gara a chi arriva prima a raccogliere le ciliege e susine soprattutto nell’arianese (Ariano Irpino, Montecalvo, Villanova del Battista) ma non solo, stesso problema segnalato anche in VCaudina e Baianese; nei cereali si segnalano appezzamenti completamente distrutti e non solo. Negli ultimi tempi, denuncia la ...